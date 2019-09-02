جولات تدريبية أسبوعية استعداداً ل «ألترا ماراثون المرموم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ العداؤون من مختلف الجنسيات والأعمار بالتوافد إلى محمية المرموم الصحراوية، وذلك مع انطلاق الجولات التحضيرية الأسبوعية ترقباً لخوض منافسات النسخة الثانية لسباق «ألترا ماراثون المرموم»، الذي يقام تحت مظلة مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر المقبل، مع زيادة المسافة هذا العام إلى 300كلم؛ ليعزز السباق مكانته بوصفه أطول سباق قدرة صحراوي في العالم، ويقام بمشاركة نخبة من الأبطال المتخصصين في هذا النوع من سباقات التحمل، إلى جانب عدد كبير من الهواة المقيمين في الدولة، الذين سيتنافسون لمدة 5 أيام مملوءة بالتحديات والاستمتاع بطبيعة دولة الإمارات الفريدة من نوعها للفوز بجوائز مالية تبلغ 100 ألف دولار أمريكي.

وستقام بداية من فجر كل يوم جمعة حتى 29 نوفمبر المقبل، سباقات مصغرة تنطلق من منطقة «لاست إكزت - القدرة» بإشراف مدربين متخصصين، الهدف منها تدريب العدائين المشاركين على طبيعة خوض هذا النوع من السباقات وكيفية التحضير له بالصورة المناسبة؛ حيث تمتد فئة المحترفين لمسافة 300 كيلومتر وعلى مدار 5 أيام متواصلة داخل محمية المرموم، وهي واحدة من 3 فئات يضمها السباق، إلى جانب الفئة الثانية التي يتنافس فيها المتسابقون على مسافة 110 كيلومترات متواصلة، والفئة الثالثة على مسافة 50 كيلومتراً.

وثمن سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، إطلاق هذه الجولات التحضيرية الأسبوعية، وقال: «بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من الحدث الفريد من نوعه بمشارة عدائين من داخل وخارج الجولة، فإن هذه المبادرة بتأهيل العدائين وتدريبهم، تعد فرصة مثالية سواء للعدائين المشاركين بصورة فردية أو الفرق من أجل اختبار قدراتهم على الجري داخل الصحراء الخلابة في محمية المرموم، والعمل على رفع قدراتهم البدنية والتحمل للوصول إلى التركيز اللازم لمواجهة هذا التحدي الأقوى من نوعه على مستوى العالم».