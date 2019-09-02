زناردي: لست قلقاً من إهدار لاعبي الأزرق الفرص

انتهت مباراة خورفكان والنصر على التعادل بعد أن رفض لاعبو الفريقين زيارة الشباك طوال ال90 دقيقة في مباراة فاترة ورتيبة شابها الحذر الشديد من قبل لاعبي كل فريق، وذلك خوفاً من الهزيمة؛ ليحقق خورفكان الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة، أول نقطة له في الموسم ضمن مسابقة كأس الخليج العربي بعد أن تعرض للخسارة في الأسبوع السابق أمام الجزيرة، فيما حافظ العميد النصراوي، الذي تأثر بالغيابات في صفوفه، والتي بلغت سبعة لاعبين بسبب الإصابة أو الانضمام لصفوف المنتخبات الوطنية، على سجله الخالي من الهزائم بعد أن فاز مباراته الأولى على اتحاد كلباء، إلى جانب تعادله الأخير مع خورفكان ليرفع غلته إلى أربع نقاط.

وأكد البرازيلي كايو زناردي، مدرب النصر، أن خورفكان لعب على أخطاء فريقه، التي تمثلت في ترك مساحات كبيرة وسط الملعب والدفاع، وقال: «بحثنا عن الفوز وضاعت لنا العديد من الفرص دون أن يتم استثمارها بالشكل المطلوب، لكن إهدار الفرص أمر غير مقلق بالنسبة لي، خصوصاً أنني مطمئن على مستوى الهجوم، وذلك من واقع الأهداف الغزيرة للفريق خلال المباريات الإعدادية، حرصت خلال المباراة على منح فرصة المشاركة للاعبين الصغار، الذين يمثلون مستقبل العميد».

ومن جانبه أرجع باولو كاميلي، مدرب خورفكان، تعادل فريقه إلى الفرص التي أهدرت من قبل رماته قياساً بالسوانح القليلة للفريق الضيف، كما امتدح تطور الأداء في الشوط الثاني، الذي وصفه بالرائع، خصوصاً أن أبناء خورفكان، ابتعدوا عن الأخطاء في الخط الخلفي، مشيراً إلى أن مستوى اللاعبين في تطور وأن مباراة النصر، أكدت جاهزية الفريق لمسابقة الدوري بوصفه الهدف الرئيسي، كما حرص المدرب كاميلي، على الإشادة باللاعب فهد حديد، الذي بذل مجهوداً كبيراً، لذلك استبدله بالرغم من دخوله في الشوط الأول كبديل، وأشار في ختام حديثه، إلى أن العناصر الجديدة التي لم تشارك في لقاء الجزيرة الأول، منحوه المطلوب ومن الجيد البحث عن لاعبين جدد وبدائل جاهزين؛ لأن المشوار طويل في الكأس والدوري.