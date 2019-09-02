أفكوفيتش: سأبذل قصارى جهدي لتحقيق أهداف بني ياس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التحق الصربي ساسا أفكوفيتش مدافع بني ياس، بتدريبات السماوي التي جرت بمقر النادي أمس، عقب وصوله إلى الدولة عبر مطار أبوظبي الدولي، أمس الأول، وذلك عقب ختام مشاركاته الرسمية مع فريقه السابق ماريبور السلوفيني في التصفيات المؤهلة لكأس الاتحاد الأوروبي.

وشهد تدريب أمس، أجواء رائعة من جانب أعضاء منظومة فريق بني ياس، حيث رحب اللاعبون والجهازان الفني والإداري بالوافد الجديد الذي يبشر مستواه بظهور لافت ومميز مع السماوي في الموسم الحالي، بعد المستويات الرائعة التي قدمها مع فريقه السابق، وقدرته على شغل أكثر من مركز غير الدفاع الذي يعد مركزه الأصلي.

وتمنى لاعبو السماوي التوفيق لزميلهم الجديد وتقديم ما تصبو إليه إدارة شركة كرة القدم وجماهير النادي.

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من جانبه أعرب أفكوفيتش عن سعادته بحفاوة الاستقبال منذ وصوله إلى العاصمة أبوظبي، مثمناً الاستقبال الرائع الذي حظي به لحظة وصوله، حيث أهداه ممثل النادي باقة من الورود.

وأكد المدافع الصربي أنه سيبذل قصارى جهده في التدريبات والمباريات من أجل تقديم الصورة المتوقعة، مشيراً إلى أن مشاركته مع بني ياس تعني له الكثير، لما يحمله النادي من تاريخ عريق، متمنياً تحقيق أهداف النادي على مختلف الصعد والاستحقاقات.

يذكر أن بني ياس سيواجه نظيره الوحدة في الجولة الثالثة من منافسات كأس الخليج العربي، السبت المقبل.