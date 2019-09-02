4 حكمات في معسكر قضاة الملاعب الواعدين في ألمانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعمت لجنة كرة قدم السيدات بالتعاون مع اتحاد كرة القدم 4 حكمات وهن: آلاء بسام، نجاة البلوشي، خلود الزعابي، أمل جمال، من أصل 30 حكمة للمشاركة في المعسكر المقام في مدينة نورنبيرغ الألمانية، ويستمر لمدة 10 أيام بهدف رفع درجة جاهزيتهن الفنية والبدنية وتطوير أدائهن التحكيمي.‬ ‫‫ويتضمن المعسكر التدريبي، الكثير من البرامج التطويرية، التي تشتمل على عقد محاضرات نظرية وشرح بالفيديو، وتدريبات رفع اللياقة البدنية، كما يشمل المعسكر، عقد محاضرات في القوانين الحديثة لكرة القدم، إضافة إلى التطبيقات العملية، ويتضمن عمل اختبارات بالفيديو.

‫‬وأشادت الحكمة خلود الزعابي، بالدعم الكبير الذي تحظى به الحكمات من قبل لجنة كرة القدم للسيدات واتحاد كرة القدم، وتوفير متطلباتهن في إطار الحرص على تطوير كرة القدم النسوية، كون المرأة أصبحت ركناً أساسياً في اللعبة.

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وقالت إن مع هذه الثقة ينبغي عليهن كحكمات السعي لإثبات قدرة المرأة على قيادة المباريات، وأن الحكمة الإماراتية بمقدورها تحكيم مباريات محلية ودولية و عالمية، مثل نظيراتها في الدول الأوروبية، ولإنجاح المباريات عليهن دراسة الفهم التكتيكي للعبة، وتحمل مسؤولية الشارة الدولية، والتحضير الجيد قبل إدارة المباريات، ورفع لياقتهن البدنية والسعي إلى التميز دائماً.

‫ومن جانبها شددت الحكمة نجاة البلوشي، على ضرورة فرض شخصية قوية بالملعب خلال إدارة المباريات والثقة بقدرة الحكمة بنفسها حتى تتمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة وتنفيذها في الميدان، ويجب على الحكام الاستفادة من دروس الزملاء وتجارب الآخرين، وإن أهم عنصر رئيسي في عملية التحكيم هو الاستعداد الجيد للمباريات و تطوير الذات‬.

ويذكر أن إتاحة مثل هذه الفرص التدريبية للحكمات الإماراتيات في كرة القدم، ترجمة لاستراتيجيات لجنة كرة القدم للسيدات، التي تسعى بدورها وبشكل حثيث إلى تطوير قدرات ومهارات الفتيات في كرة القدم بشكل عام والتحكيم بشكل خاص حتى يصبحن قادرات على تحكيم المباريات الدولية ودوري السيدات المحلي، عن طريق إخضاعهن لتدريبات عملية ونظرية تسهم في فهم الأنظمة وتطبيقها على أرض الملعب وتعزيز الثقة بهن وبإمكانياتهن، وتقديم الدعم المطلوب لهن أثناء إدارة المباراة.