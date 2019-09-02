الهلال يدك مرمى الرائد بخماسية نظيفة

دك الهلال مرمى مضيفه الرائد (5-0) ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم ليرفع الأزرق رصيده إلى 6 نقاط واعتلى أزرق العاصمة الصدارة بفارق الأهداف عن حامل اللقب النصر، في حين تلقى الرائد الخسارة الثانية توالياً واستقر بالمركز الأخير.

خماسية الهلال تناوب على تسجيلها عمر خربين (6 و80 ) وسلمان الفرج (44) وغوميز (59 ) وإدواردو ( 67).

وقاد الشاب عبد الرحمن غريب فريقه أهلي جدة للفوز الأول في البطولة على حساب مضيفه الاتفاق (2-1) ليصبح للأهلي 4 نقاط وبقي الاتفاق على 3 نقاط.

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افتتح السوري عمر السومة باب التسجيل للأهلي في الدقيقة 47 وبلغ المهاجم السوري هدفه الشخصي رقم 104 في دوري المحترفين كأول لاعب يحرز هذا العدد لفريق واحد، وتعادل الاتفاق عن طريق المغربي نعيم السليتي (55) قبل أن يخطف غريب الفوز للأهلي (85) وقبل ذلك بدقيقة فقد الأهلي مدافعه محمد خبراني الذي غادر مطروداً بالبطاقة الحمراء.

هذا وفي آخر صفقات الميركاتو الصيفي ضم الوحدة راكان الشملان قادماً من النصر على سبيل الإعارة وضم الشباب مدافع الهلال متعب المفرج كأهم التعاقدات.

في سياق آخر اختار الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي 26 لاعباً للدخول في أول تجمع تحت قيادته الفنيةإدواردو استعداداً للقاء اليمن في البحرين يوم 10 سبتمبر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وسيكون التجمع اعتباراً من اليوم وحتى 8 سبتمبر في الدمام.