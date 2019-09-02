ورشة عمل ل «دورة الشيخة هند للسيدات» اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم لجنة المرأة والرياضة في مجلس دبي الرياضي في الساعة التاسعة صباح اليوم بفندق ماريوت الجداف ورشة عمل لشرح تفاصيل النسخة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها التي تنظم بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم والتي تقام خلال الفترة من 12 إلى 26 أكتوبر المقبل.

وسيتم خلال ورشة العمل شرح اللوائح الفنية والتنظيمية لكل بطولة من البطولات المدرجة في النسخة السابعة من الدورة، كما سيتم عرض متطلبات التسجيل في الدورة بشكل مفصل.

وكانت اللجنة المنظمة أعلنت عن برنامج منافسات الدورة التي تضم 10 ألعاب رياضية هي كرة السلة، الكرة الطائرة، البولينغ، سباق الطريق، السباحة، الدراجات الهوائية، الريشة الطائرة، الشطرنج، إضافة إلى اللعبتين الجديدتين اللتين تم إضافتهما إلى الدورة هذا العام وهما الكروسفيت وألعاب التحدي.

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كما حددت اللجنة المنظمة البرنامج الزمني وجدول منافسات النسخة السابعة من الدورة، حيث تدشن بطولة البولينغ منافسات الدورة يوم 12 أكتوبر، وتنطلق تصفيات بطولتي كرة السلة والكرة الطائرة يوم 13 أكتوبر، تليها منافسات بطولة ألعاب التحدي التي تم إضافتها مؤخراً إلى فعاليات الدورة وتقام يوم 14 أكتوبر، وتنطلق منافسات بطولة الريشة الطائرة يوم 15 أكتوبر، كما تنطلق منافسات بطولة الشطرنج يوم 16 أكتوبر.

وتقام منافسات بطولة سباق الطريق يوم 18 أكتوبر، تليها منافسات بطولة السباحة يوم 19 أكتوبر، كما تقام منافسات بطولة الدراجات الهوائية يوم الثلاثاء 22 أكتوبر، وتقام بطولة الكروسفيت يوم 25 أكتوبر، وتختتم منافسات بطولتي الريشة الطائرة والشطرنج يوم 24 أكتوبر، كما تختتم منافسات بطولتي كرة السلة والكرة الطائرة يوم 26 أكتوبر.

ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة إلى جميع الراغبات في المشاركة في النسخة السابعة للدورة من اللاعبات من منتسبات مؤسسات القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، إلى تجهيز الفرق والاستعداد للتسجيل مطلع سبتمبر الجاري.