نادال وزفيريف إلى الدور الرابع وأوساكا تنهي مغامرة جوف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكمل المصنف ثانياً الإسباني رافايل نادال والألماني ألكسندر زفيريف السادس، عقد الدور الرابع لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الكبرى في كرة المضرب، والذي بلغته أيضاً حاملة اللقب اليابانية نعومي أوساكا على حساب الأمريكية اليافعة كوري جوف «كوكو» جوف التي ودعت ملاعب فلاشينغ ميدوز بالدموع.

وانضم نادال بفوزه السهل على الكوري الجنوبي هيون تشونغ المصنف 170 أمس الأول بنتيجة 6-3 و6-4 و6-2 في الدور الثالث، إلى المصنف أول حامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والثالث السويسري روجيه فيدرر في الدور الرابع للبطولة المقامة في نيويورك. ولحق بنادال ضمن المصنفين البارزين، زفيريف الفائز على السلوفيني ألياز بيديني 6-7 (4-7)، 7-6 (7-4)، 6-3 و7-6 (7-3). وينتظر الإسباني المتوج ثلاث مرات في فلاشينغ ميدوز، لقاء مرتقباً في دور ال16 ضد الكرواتي مارين سيليتش بطل 2014، والذي تخطى في الدور الثالث الأمريكي جون أيسنر 7-5، 3-6، 7-6 (8-6) و6-4.

ولدى السيدات، أنهت أوساكا (21 عاماً) بنتيجة 6-3 و6-صفر في 65 دقيقة، مغامرة جوف (15 عاماً) التي تقدم أداء هذا الموسم دفع مواطنتها سيرينا وليامس لاعتبارها مستقبل كرة المضرب. وغلب التأثر على المتنافستين في ختام اللقاء، إذ لم تتمكن جوف من حبس دموعها وعانقتها اليابانية بحرارة طالبة منها الانضمام لها في اللقاء الصحفي الذي يلي المباراة على أرض الملعب. وقالت أوساكا: عندما صافحتها رأيت أنها كانت دامعة بعض الشيء ثم تذكرت كم أنها صغيرة السن. كنت أريد منها أن ترفع رأسها عالياً لا أن تغادر أرض الملعب حزينة كنت أريد لها أن تدرك أنها حققت الكثير وهي ما زالت في هذه السن اليافعة».

وبدأت جوف التي كانت مصنفة أولى سابقاً لدى الناشئين، مسيرتها الاحترافية عام 2018، ولمع نجمها هذه السنة في ويمبلدون الإنجليزية، ثالث بطولات الجراند سلام، حيث أقصت في الدور الأول الأمريكية المخضرمة فينوس وليامس، وتابعت مسيرتها حتى الدور الرابع لتخسر أمام الرومانية سيمونا هاليب التي توجت باللقب في ختام البطولة. وفي فلاشينغ ميدوز، أصبحت جوف أصغر لاعبة تصل إلى الدور الثالث منذ الروسية آنا كورنيكوفا عام 1996. وقالت الأمريكية اليافعة: أوساكا مذهلة وأنا سأتعلم الكثير من هذه المباراة.