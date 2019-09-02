مصطفى محمد يخطف فوزا قاتلا للزمالك.. ويمنحه تذكرة نهائي الكأس

كتب: ضياء السقا

حقق الزمالك فوزا قاتلا، على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وبذلك تأهل الزمالك إلى النهائي، وسينتظر الفائز من مباراة بيراميدز وبتروجت لتحديد الطرف الثاني في المباراة النهائية.

وانتهى الوقت الأصلي من عمر اللقاء بالتعادل السلبى ليحتكم الفريقان لأشواط إضافية، ونجح مصطفى محمد في خطف هدف الفوز للزمالك في الدقيقة 99، من متابعة رائعة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا ضربة ركنية نفذها شيكابالا بإتقان.

وسيطر المارد الأبيض على معظم مجريات المباراة، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص، بسبب براعة عماد السيد حارس الاتحاد، الحارس السابق للزمالك.