اربعة أهداف رائعة .. ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم في الليغا

ملخص مباراة ريال مدريد وفياريال، شهدت مباراة ريال مدريد ضد فياريال اليوم تسجيل أربعة اهداف مقسمة بين الفريقين في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على ملعب سيراميكا في الجولة الثالثة من الليغا الأسبانية وشهدت المباراة تألق جاريث بيل الذي سجل هدفي فريقه ريال مدريد
تشكيلة ريال مدريد الرسمية ضد فياريال، تيبو كورتوا لحراسة المرمى، وفي الدفاع ميندي، راموس، فاران، كارفخال، وفي خط الوسط فاسكيز – كروس – كاسيميرو – بيل وفي الهجوم يوفيتش – بنزيما، ويجلس مارسيلو ومودريتش وفيسنسوس على دكة البدلاء.
ملخص مباراة ريال مدريد وفياريال
- بدأت الآن مباراة ريال مدريد ضد فياريال على ملعب لا سيراميكا، بتعليق رؤوف خليف، هجوم مدريدري مع الدقائق الأولى للقاء الذي انطلق منذ قليل وسط حضور جماهيري متوسط
- جيرارد مورينيو الدقيقة 12 يتقدم لفريق فياريال على ريال مدريد بهدف مبكر
- هجوم متواصل لريال مدريد من أجل التعادل، وتتوالى هحمات الملكي من الجهة اليسرى لجاريث بيل الذي يقدم دقائق جيدة
- توني كروس يخترق من وسط الملعب ويمرر إلى يوفيتش الذي لم يستغلاستلام الكرة بشكل جيد ويضيع فرصة لأدراك التعادل
- فاسكيز يضيع أخطر فرص الشوط الأول لمصلحة ريال مدريد بعد أن تقدم فاريال بهدف كاد فاسكيز يسجل التعادل
- الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، يؤدي جاريث بيل دوره وينقذ الفريق بتسجيله هدف بعد عرضية رائعة من داني كارفخال
- الدقيقة 67 دخول لوكا مودريتش بديلاً للمهاجم الصربي الجديد يوفيتش
- غوميش يسجل الهدف الثاني لأصحاب الارض فياريال في الدقيقة 74
- الدقيقة 86، جاريث بيل يسجل هدف التعادل بكرة ولا أجمل
- جاريث بيل يتعرض للورقة الحمراء بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع