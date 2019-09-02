اربعة أهداف رائعة .. ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم في الليغا

ملخص مباراة ريال مدريد وفياريال، شهدت مباراة ريال مدريد ضد فياريال اليوم تسجيل أربعة اهداف مقسمة بين الفريقين في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على ملعب سيراميكا في الجولة الثالثة من الليغا الأسبانية وشهدت المباراة تألق جاريث بيل الذي سجل هدفي فريقه ريال مدريد

تشكيلة ريال مدريد الرسمية ضد فياريال، تيبو كورتوا لحراسة المرمى، وفي الدفاع ميندي، راموس، فاران، كارفخال، وفي خط الوسط فاسكيز – كروس – كاسيميرو – بيل وفي الهجوم يوفيتش – بنزيما، ويجلس مارسيلو ومودريتش وفيسنسوس على دكة البدلاء.

ملخص مباراة ريال مدريد وفياريال