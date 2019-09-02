ليلة بيل .. ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم في الدوري الاسباني

ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم، أفلت ريال مدريد من الخسارة الأولى هذا الموسم بفضل النجم جاريث بيل، الذي ـتألق وسجل هدفي فريقه في مرمى فياريال في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فري اليوم على ملعب سيراميكا في الجولة الثالثة من الليغا .

تشكيلة ريال مدريد الرسمية لمواجهة فياريال وجاءت تيبو كورتوا لحراسة المرمى، وفي الدفاع ميندي، راموس، فاران، كارفخال، وفي خط الوسط فاسكيز – كروس – كاسيميرو – بيل وفي الهجوم يوفيتش – بنزيما، ويجلس مارسيلو ومودريتش وفيسنسوس على دكة البدلاء للملكي.

ملخص مباراة ريال مدريد وفياريال