ليلة بيل .. ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم في الدوري الاسباني

ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم، أفلت ريال مدريد من الخسارة الأولى هذا الموسم بفضل النجم جاريث بيل، الذي ـتألق وسجل هدفي فريقه في مرمى فياريال في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فري اليوم على ملعب سيراميكا في الجولة الثالثة من الليغا .
تشكيلة ريال مدريد الرسمية لمواجهة فياريال وجاءت تيبو كورتوا لحراسة المرمى، وفي الدفاع ميندي، راموس، فاران، كارفخال، وفي خط الوسط فاسكيز – كروس – كاسيميرو – بيل وفي الهجوم يوفيتش – بنزيما، ويجلس مارسيلو ومودريتش وفيسنسوس على دكة البدلاء للملكي.
ملخص مباراة ريال مدريد وفياريال
- بدأت مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم، وهجوم من سانتي كاسولا لاعب فياريال على دفاع ريال مدريد ولكن الكرة تكتمل بالشكل السليم، لتضيع على فياريال أولى فرص اللقاء لتسجيل هدف التقدم
- هفوة من راموس، يستغلها فياريال ويسجل الهدف الأول في الدقيقة 12 عن طريق جيرارد مورينيو
- ريال مدريد يهاجم عن طريق جاريث بيل من الجهة اليسرى ويصنع الجناج الرائع خطورة كبيرة على مرمى فياريال ويقترب الريال من تسجيل التعادل
- الدقيقة 36، فاسكيز يضيع فرصة سانحة لتسجيل هدف التعادل
- جاريث بيل يسجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع للشوط الأول
- شوط ثاني سريع من جانب الفريقين، هجمة هنا وأخرى هناك، ويسعى كلاهما لتسجيل الهدف الثاني
- الدقيقة 61، هجوم من فياريال والدفع سامبو اجويسا الكاميروني من دكة البدلاء لتنشيط الهجوم لأصحاب الارض
- الدقيقة 68، تبديل بدخول لوكا مودريتش أـفضل لاعب العالم بدلاً من يوفيتش
- موسيس جوميش يتقدم بالهدف الثاني لفياريال في الدقيقة 74
- جاريث بيل يسجل هدف التعادل بمجهود فردي رائع في الدقيقة 86
- الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع يتعرض جاريث بيل للبطاقة الصفراء الثانية ويقصى خارج الملعب