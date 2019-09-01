شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر بالفوز على الاتحاد بهدف في الوقت الإضافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على نظيره الاتحاد السكندري بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر .

وامتدت المباراة للوقت الإضافي بعد نهاية وقتها الأصلي وشوطيها الأول والثاني بالتعادل السلبي قبل أن يحسمها الزمالك في الوقت الإضافي بهدف دون رد سجله مصطفى محمد ليقود الفريق للتأهل لنهائي البطولة الأقدم في تاريخ الكرة المصرية والتي يحمل لقبها نادي الزمالك .

وبدأ الزمالك اللقاء المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني ومحمود علاء وعبدالله جمعة وحمدي النقاز في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

وظهر الهدوء والتحفظ على كلا الفريقين في الدقائق الأولى من عمر المباراة وحاول الزمالك تمرير كرات قصيرة بوسط الملعب لفتح ثغرات بدفاع الاتحاد وانطلق عبدالله جمعة في أول هجمة من الجانب الأيسر وأرسلها عرضية يرتقي عليها أوناجم برأسية لكنها تصل ضعيفة في يد الحارس عماد السيد في الدقيقة السادسة من عمر المباراة .

وهجمة جديدة للزمالك في الدقيقة التاسعة بعد عرضية من النقاز تصل لبن شرقي على حدود المنطقة ليمررها لأوباما داخل المنطقة يسددها بيسراه لكنها تمر بجوار القائم .

ورد الاتحاد بعرضية من بناهيني من الجهة اليسرى اصطدمت في قدم طارق حامد من على حدود منطقة الست ياردات كادت أن تخادع عواد لكنه أمسك بها بنجاح بعدها استقبل عبدالله جمعة كرة مرتدة من دفاعات الاتحاد ليتوغل على حدود المنطقة ويسددها لكنها تمر بجوار القائم في الدقيقة 13 من عمر المباراة .

ويتحصل بن شرقي على الكرة أمام منطقة الجزاء ليمررها طولية “تشيب” للنقاز المنطلق من جهة اليمين داخل المنطقة ليمررها عرضية لتصل لأوباما في مواجهة المرمى ليودعها بيسراه ترتطم بالعارضة وترتد له من جديد يحاول عليها برأسية لكنها تعلو العارضة لتضيع فرصة هدف محقق للزمالك في الدقيقة 18 من عمر المباراة .

واستمرت محاولات الزمالك من جانبي الملعب على أمل فتح ثغرة بدفاعات الفريق السكندري لكن التكتل الدفاعي حال دون ذلك لينحصر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين .

وتوغل أوناجم في الجانب الأيمن ومرر كرة عرضية داخل المنطقة يشتتها الدفاع السكندري بعيدا عن الخطورة .

وفي الدقيقة 32 تشهد فرصة خطيرة جديدة للزمالك من الجانب الأيمن عن طريق النقاز الذي مررها عرضية حولها السعيد برأسية قوية من الوضع طائراً من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها عماد السيد لكن مرت وارتدت من العارضة وأبعدها الدفاع بنجاح لتضيع معها فرصة هدف محقق للزمالك .

واستمرت سيطرة الزمالك الهجومية على المباراة والمحاولات على الدفاع السكندري ومرتدة سريعة لنادي الزمالك وصلت لبن شرقي الذي حولها بينية رائعة إلى أوناجم الذي سددها قوية من داخل منطقة الجزاء في الجهة اليمنى لكن مرت أعلى من مرمى عماد السيد.

وحاصر الزمالك فريق الاتحاد في منطقة جزائه وحصل على 4 ركنيات متتالية شكلت خطورة على مرمى زعيم الثغر وتألق عماد السيد في التصدي لتسديدة السعيد ليخرجها بأطراف أصابعه لركنية ومن عرضية جديدة تصل لطارق حامد يراوغ مدافع الاتحاد ويسددها ترتطم بالدفاع وتخرج ركنية من جديد وواصل الزمالك محاولاته والاتحاد لدفاعه المتكتل لتنتهي الهجمات البيضاء في يد عماد السيد الذي حاول تهدئة الملعب لامتصاص الهجوم الأبيض الكاسح .

وحاول الاتحاد في الدقائق الأخيرة مبادلة الزمالك الهجمات لكن بدون خطورة على مرمى عواد ويحتسب الحكم الأذربيجاني دقيقتين وقت بدل ضائع في الشوط الأول لم تشهد خطورة على كلا المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين .

ومع بداية الشوط الثاني استمر الوضع على ما هو عليه وسط دفاع سكندري محكم ومحاولات زملكاوية من جانبي الملعب ومن العمق بدأت بتسديدة من فرجاني ساسي تمر بجوار المرمى بعدها يرسل السعيد عرضية يتصدى لها دفاع الاتحاد في الدقيقة 49 من عمر المباراة .

ويسدد أوناجم كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تخرج أعلى مرمى الاتحاد إلى خارج الملعب يعقبها محاولات من النقاز الذي مرر الكرة وحاول السعيد تسديدها مباشرة لكنها تعلو العارضة في الدقيقة 52 من عمر المباراة .

ورد الاتحاد بعرضية من كريم الديب من الجهة اليسرى وصلت إلى بناهيني على القائم الثاني حولها بتسديدة اصطدمت في عبدالله جمعة وتحولت إلى ركنية وفي كرة بوسط الملعب أشهر الحكم البطاقة الصفراء لطارق حامد بعد تدخل على خالد قمر .

ودفع الجهاز الفني للزمالك بأولى تغييراته بنزول شيكابالا بدلا من أوباما في الدقيقة 60 من عمر المباراة لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق .

وعاد الزمالك ليواصل هجماته وعرضية من شيكابالا تمر من أمام عماد السيد حارس الاتحاد لم تجد من يتابعها من لاعبي الزمالك ليشتتها مدافعي الاتحاد إلى وسط الملعب وبعدها عرضية رائعة من حمدي النقاز في الجهة اليمنى أنهاها بتمريرة عرضية وصلت إلى عمر السعيد الذي سددها مباشرة لكن أبعدها دفاع الاتحاد السكندري بنجاح .

ويدفع الجهاز الفني للزمالك بثاني تغييراته بنزول مصطفى محمد بدلا من أوناجم ليغير الفريق طريقة اللعب ويهاجم برأسي حربة .

Advertisements

وتشهد الدقيقة 70 فرصة جديدة للزمالك بعد عرضية تمر من أمام مرمى الاتحاد تصل عند شيكابالا يسددها بيسراه لكن عماد السيد يخرج من مرماه ويتصدى للكرة .

ويكثف الزمالك من هجماته وكرة طولية تصل لمصطفى محمد الذي سدد الكرة بركلة مقصية مرت ضعيفة ووصلت إلى شيكابالا داخل منطقة الجزاء في الجهة اليمنى الذي سدد الكرة لكن تألق عماد السيد وأبعدها ببراعة.

ويحصل الزمالك على ركنية ينفذها شيكابالا ويرسلها عرضية وخروج خاطئ من عماد السيد حارس الاتحاد يقابلها مصطفى محمد براسه لكن الكرة تخرج بجوار المرمى إلى خارج الملعب في الدقيقة 73 من عمر المباراة .

ويمرر بن شرقي كرة لمصطفى محمد يسددها قوية يتصدى لها عماد السيد حارس الاتحاد ويخرجها إلى ركنية في الدقيقة 79 من عمر المباراة .

ويحصل بن شرقي على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء من الجانب الأيسر ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه مدافع الاتحاد تمر عرضية من شيكابالا لكن دفاع الاتحاد يشتتها .

وفي الدقيقة 85 يمرر محمود علاء كرة طولية داخل المنطقة يحاول تسديدها شيكابالا مباشرة على الطاير لكنها تمر بعيدا عن المرمى وتضيع معها فرصة جديدة للزمالك .

ويحصل الزمالك على ركنية جديدة من الجانب الأيسر ينفذها بن شرقي عرضية متقنة تصل للسعيد الذي حولها برأسية نحو الشباك يشتتها الدفاع لركنية جديدة من جهة اليمين ينفذها شيكابالا عرضية تمر من جديد أمام المنطقة ويسقط عماد السيد بداعي تلقي العلاج في محاولة لتهدئة اللعب في ظل الهجوم المستمر من الزمالك .

وتدخل المباراة في دقائقها الأخيرة وسط محاولات مستمرة من الزمالك ودفاع متكتل من الفريق السكندري ويحاول النقاز الانطلاق في جهة اليمين مع بن شرقي الذي حول الكرة لوسط الملعب لكنها مرت بدون خطورة على دفاع الاتحاد .

ويحتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع في الشوط الثاني ويحصل مصطفى محمد على ركلة حرة على حدود المنطقة يسددها شيكابالا يتصدى لها عماد السيد بعدها يحصل السعيد على كرة على حدود المنطقة يسددها أرضية تمر بجوار القائم بعدها يطلق الحكم صافرته معلنا نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ويلجأ الفريقين للوقت بدل الضائع .

وفي الوقت الإضافي الأول استمرت محاولات الفريق على أمل تسجيل هدف التقدم وفرصة جديدة ضائعة بعد انطلاقة من شيكابالا وتوغل داخل منطقة الجزاء في مواجهة عماد السيد، سدد شيكابالا الكرة بيسراه لكن تصدى لها عماد السيد وأكمل الإبعاد محمود رزق.

ويدفع الجهاز الفني بآخر أوراقه بنزول إمام عاشور بدلا من عمر السعيد لتنشيط الجانب الهجومي للفريق في المباراة .

ويسدد شيكابالا كرة زاحفة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى اصطدمت في مصطفى محمد ووصلت سهلة إلى عماد السيد في الدقيقة 97 من عمر المباراة .

ويسفر ضغط الزمالك عن هدف التقدم في الدقيقة 99 بعد ركنية من الجانب الأيمن مررها شيكابالا عرضية متقنة مرت من الجميع أمام دفاع الاتحاد ومهاجمي الزمالك ليحولها مصطفى محمد بقدمه اليمنى في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .

الهدف فتح المباراة نسبيا ومرر ساسي الكرة لشيكابالا يسددها أرضية يتصدى لها عماد السيد ثم يتابعها مصطفى محمد بتسديدة قوية تصطدم بدفاع الإتحاد وتخرج إلى ركنية .

ومرت الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الأول بدون خطورة ليطلق الحكم صافرته معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد وبداية الشوط الثاني الإضافي .

وفي الشوط الإضافي الثاني حاول الاتحاد مبادلة الزمالك الهجوم ولكن بدون خطورة على مرمى عواد ويرد الزمالك بتسديدة أرضية من شيكابالا يمسكها عماد السيد بثبات .

ويحصل الاتحاد على ضربة ثابتة ينفذها الغندور حاول مدافع الفريق السكندري متابعتها لكن الكرة تمر من أمامه إلى خارج الملعب وتصبح ضربة مرمى للزمالك ويرد الزمالك بتسديدة من فرجاني ساسي زاحفة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى عماد السيد بقليل في الدقيقة 113 من عمر المباراة .

وحاول إمام عاشور فتح جبهة في دفاعات الاتحاد لكن بدون خطورة حقيقية ويعود شيكابالا ليسدد الكرة ليبعدها عماد السيد عن مرماه.

ومرت اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الإضافي الثاني بدون خطورة على كلا المرميين ليطلق الحكم الأذربيجاني صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد .

وبهذه النتيجة ينتظر الزمالك الفائز من بيراميدز وبتروجت في نهائي بطولة كأس مصر والذي يسعى الزمالك للحفاظ على لقبه بها .