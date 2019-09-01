تركي آل الشيخ يعلن تسليم الفائز بـ جائزة السيارة

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الأحد 1 سبتمبر 2019

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة السعودية، عن تسلم شاب مصري اليوم الأحد، سيارة موديل 2019 بعد أن توقع نتيجة مباراة نادي ألميريا.



وكان "آل الشيخ" مالك نادي ألميريا الإسباني، قد أعلن عن فوز الشاب المصري بالسيارة حيثُ كتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الفائز بالعربية مبروك ابعت وسيلة اتصال عشان تنام بيها النهاردة".

وعاد "آل الشيخ" لمداعبة الشاب في منشور جديد عبر صفحته قائلاً: "يعني انت يا أبوحميد من بين كل الناس عملت كل المطلوب وتوقعت صح وبعدين اختفيت، يعني الناس كلها بتتعذب عشان تكسب وانت بتكسب وبتعذبنا، اظهر يا عم احمد عربيتك مستنياك".

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ونشر "آل الشيخ" فيديو للشاب المصري وهو يتسلم الجائزة وعبر عن سعادته بالسيارة قائلاً: "أشكر سيادة المستشار تركي آل الشيخ على الهدية دي وأشجع الناس أنها تشارك وتتوقع صح".

واستطاع نادي ألميريا أن يحقق الفوز على فريق ويسكا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني للدرجة الثالثة.

ورفع نادي ألميريا رصيده بعد الفوز على ويسكا إلى 7 نقاط محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني.