مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياربال بث مباشر يلا شوت بلس

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الأحد 1 سبتمبر 2019

يقدم موقع الخليج 365 مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال كورة لايف KOORA LIVE بث مباشر،اليوم الاحد ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الليجا ، ويسعى فريق ريال مدريد للفوز بنقاط المباراة الثالث ومن ثم الزحف نحو صدارة المسابقة خاصة بعد تعادل برشلونة بالأمس أمام اساسونا وتقام المباراة على ستاد لاسيراميكا .



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وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة القاهرة وهو توقيت 10:00 مساء فى السعودية فى ملعب لاسيراميكا يلا كورة مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال فى منافسات بطولة الدورى الاسبانى للمحترفين حيث يسعى كلا من الفريقين الى تحقيق الفوز والتقدم فى جدول الليجا الاسبانى يلا كورة مشاهدة مباريات اليوم بدون تقطيع ، وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية الناقل الحصري لليجا الاسبانية .

شاهد مباراة ريال مدريد وفيا ريال بث مباشر كورة ستار جودة HD

ومن المتوقع ان يخوض الريال المباراة بتشكيل مكون من :-

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في حراسة المرمى : تيبو كورتوا

في الدفاع :مارسيلو - سيرجيو راموس - رافائيل فاران - ألفارو أودريوزولا

في الوسط: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

في هجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - جاريث بيل