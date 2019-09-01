التعادل يحسم مواجهة روما ولاتسيو

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الأحد 1 سبتمبر 2019
تعادل روما مع غريمه لاتسيو، بنتيجة (1-1)، في الديربي الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإيطالي. سجل ألكسندر كولاروف هدف روما من ركلة جزاء بالدقيقة 17، وعادل لويس ألبيرتو النتيجة للاتسيو في الدقيقة 58، من زمن المباراة التي لعب فيها القائم دور البطل. ورفع لاتسيو رصيده إلى 4 نقاط، بينما رفع روما رصيده إلى نقطتين.
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