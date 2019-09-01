شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يطلق مسابقة «الفاروق» في تحديات السباحة والرماية وركوب الخيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن إطلاق مسابقة الفاروق وهي إحدى مبادرات الهيئة التي تهدف إلى إحياء وصية الخليفة الراشد عمر بن الخطاب حينما قال:«علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل». وتأتي هذه المسابقة تحفيزاً للمواطنين الهواة على المشاركة بمهاراتهم في السباحة الحرة والرماية بالقوس والسهم والفروسية للمنافسة والفوز بجوائز يصل مجموعها إلى أكثر من نصف مليون ريال سعودي لكل تحدي. ​وتتكون المسابقة من أربع مراحل، الأولى التي أطلقت اليوم (الأحد) وتستمر حتى الـ 15 من شهر أكتوبر المقبل، ويتم فيها استقبال المشاركات بالتسجيل في أحد التحديات المطروحة، أما المرحلة الثانية ففيها يتم استبعاد المشاركات التي لاتنطبق عليها معايير المشاركة والتسجيل وتبدأ من 16 أكتوبر حتى 14 نوفمبر، وتعنى المرحلة الثالثة بالأداء الحي والتحكيم وتبدأ من 15 نوفمبر ولمدة عشرة أيام، يستعرض فيها المرشحين مهاراتهم في منافسة تفاعلية بحضور عدد من المحكمين في كل تحدي لتقييم أدائهم، وختاماً مرحلة إعلان الفائزين في الـ 25 من نوفمبر حيث سيعلن عن كل الفائزين في التحديات الثلاثة. فيما ستكون النصف مليون ريال موزعة على الـ 10 الفائزين في كل تحدي على النحو التالي: المركز الأول 100 ألف ريال، المركز الثاني 50 ألف ريال، المركز الثالث 25 ألف ريال، المركز الرابع 6 آلاف ريال، المركز الخامس 5 آلاف ريال، ومن المركز السابع إلى العاشر 2500 ريال. ​وللمشاركة في التحديات والاطلاع على الشروط وتفاصيل إضافية عن المسابقة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لها https://alfarooqawards.com/، أو متابعة حساب المسابقة على «تويتر»

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن إطلاق مسابقة الفاروق وهي إحدى مبادرات الهيئة التي تهدف إلى إحياء وصية الخليفة الراشد عمر بن الخطاب حينما قال:«علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل». وتأتي هذه المسابقة تحفيزاً للمواطنين الهواة على المشاركة بمهاراتهم في السباحة الحرة والرماية بالقوس والسهم والفروسية للمنافسة والفوز بجوائز يصل مجموعها إلى أكثر من نصف مليون ريال سعودي لكل تحدي. ​وتتكون المسابقة من أربع مراحل، الأولى التي أطلقت اليوم (الأحد) وتستمر حتى الـ 15 من شهر أكتوبر المقبل، ويتم فيها استقبال المشاركات بالتسجيل في أحد التحديات المطروحة، أما المرحلة الثانية ففيها يتم استبعاد المشاركات التي لاتنطبق عليها معايير المشاركة والتسجيل وتبدأ من 16 أكتوبر حتى 14 نوفمبر، وتعنى المرحلة الثالثة بالأداء الحي والتحكيم وتبدأ من 15 نوفمبر ولمدة عشرة أيام، يستعرض فيها المرشحين مهاراتهم في منافسة تفاعلية بحضور عدد من المحكمين في كل تحدي لتقييم أدائهم، وختاماً مرحلة إعلان الفائزين في الـ 25 من نوفمبر حيث سيعلن عن كل الفائزين في التحديات الثلاثة. فيما ستكون النصف مليون ريال موزعة على الـ 10 الفائزين في كل تحدي على النحو التالي: المركز الأول 100 ألف ريال، المركز الثاني 50 ألف ريال، المركز الثالث 25 ألف ريال، المركز الرابع 6 آلاف ريال، المركز الخامس 5 آلاف ريال، ومن المركز السابع إلى العاشر 2500 ريال. ​وللمشاركة في التحديات والاطلاع على الشروط وتفاصيل إضافية عن المسابقة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لها https://alfarooqawards.com/، أو متابعة حساب المسابقة على «تويتر» [email protected]

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