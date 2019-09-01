شكرا لقرائتكم محسن صالح : يا بخته وَيَا سعده وَيَا هناه اللي يدرب الاهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محسن صالح المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى على تولى السويسرى رينيه فايلر رأس القيادة الفنية للنادى الأهلى فى الفترة المقبلة. وكتب محسن صالح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" يا بخته..وَيَا سعده..وَيَا هناه)اللي يدرب الاهلي ده يوم مناه.جمهور ادارة أضواء مهارة كل الظروف وكمان فلوس متوفراله. الشطارةلما يروح لحد تاني يثبت جدارة. الفيلسوف قالها عبارة: (الاهلي)بأي حد يجيب بطوله..بجوزيه بعم حارس حتي بلاسارتي وبسهولة.اصبروا..مَش يمكن فايلر يعمل زي جوارديولا".



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