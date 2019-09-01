شكرا لقرائتكم فرجانى ساسى يتشاجر مع لاعب الاتحاد وشيكابالا يحتوى الموقف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك والاتحاد نشبت مشادة بين نور السيد لاعب وسط فريق الاتحاد السكندري وفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك بعد نهاية مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس مصر، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد سجله مصطفى محمد فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد الإسماعيلية، فى دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، كان الوقت الأصلى من عمر اللقاء قد انتهى بالتعادل السلبى ليحتكم الفريقان لأشواط إضافية لتحديد المتأهل إلى النهائى ونجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 99. وتدخل محمد عواد حارس الزمالك وشيكابالا قائد الفريق الأبيض لاحتواء الموقف بين اللاعبين واصطحاب ساسي لخارج الملعب ليتم إنهاء الموقف حتى لا تتفاقم الأزمة بعد تدخل عددا من لاعبى الفريقان.

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