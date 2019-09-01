شكرا لقرائتكم مصطفى محمد يتقدم للزمالك أمام الاتحاد بكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحرز مصطفى محمد مهاجم الزمالك هدف التقدم لفريقه أمام الاتحاد السكندرى فى الدقيقة 98 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين بنصف نهائى كأس مصر.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى :

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومحمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى :

Advertisements

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: اسامة العزب ومحمد أنور ومحمود رزق والسيد سالم.

خط الوسط: نور السيد وكريم الديب وخالد الغندور وأحمد نبيل مانجا.

خط الهجوم: خالد قمر وايمانويل بناهيني.

تأهل الزمالك إلى مباراة نصف النهائى ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من المسابقة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وأخيرًا الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات دور ربع النهائى من البطولة المحلية.

صعد فريق الاتحاد السكندرى إلى هذا الدور بعد فوزه على بورتو السويس بثلاثة أهداف مقابل هدف فى دور الـ32 من منافسات كأس مصر، ثم الفوز على سموحة بركلات الجزاء الترجيحية فى دور الـ16 بنتيجة 4 / 2، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى، وأخيرًا الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى إطار منافسات دور ربع النهائى من البطولة.