إنتر ميلان يفوز على كاليارى بهدفين بالدورى الايطالى...

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جدة - عمرو شويل اقتنص إنتر ميلان، فوزا ثمينا من مضيفه فريق كاليارى، بنتيجة 2 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب "سانت إيليا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.
أنهى إنتر ميلان الشوط الأول من المباراة، متقدما بهدف سجله المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز فى الدقيقة 27 من زمن اللقاء.
وفى الشوط الثانى، نجح كاليارى فى إدراك هدف التعادل بالدقيقة 50، عن طريق لاعبه جواو بيديو، قبل أن يسجل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدف فوز إنتر ميلان، بالدقيقة 72 عن طريق ركلة جزاء.
بهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده إلى 6 نقاط، تصدر بها جدول ترتيب الدوري الإيطالي، متفوقا بفارق الأهداف عن كلا من يوفنتوس وتورينو اللذان يتساويان معه فى نفس عدد النقاط.
جاءت نتائج المباريات التى أقيمت فى نفس التوقيت كالتالى:
أتلانتا 2 – 3 تورينو
أودينيزى 1 – 3 بارما
ليتشى 0 – 1 هيلاس فيرونا
جنوى 2 – 1 فيورنتينا
ساسولو 4 – 1 سامبدوريا
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