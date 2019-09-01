شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينفرد بأول تصريح لحمدي النقاز بعد قرار رحيله عن الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

وقال حمدي النقاز فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أواجه أزمة كبيرة جدًا هنا، فأنا لا أمتلك أموال كافية لكى أعيش أنا وأسرتى بشكل مستقر، وجميع ممتلكاتى فى تونس، لذلك قررت الرحيل والعودة إلى بلادى".

تواصل "الخليج 365" مع التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن لفريق الزمالك، لمعرفة كواليس قرار رحيله عن القلعة البيضاء عقب مواجهة الاتحاد السكندري فى نصف نهائي مسابقة كأس مصر والعودة إلى بلاده.

وأضاف حمدي النقاز تصريحاته : "لم أحصل على مقدم تعاقدى مع الزمالك حتى الأن، وهذا أقل حقوقى خاصة وإننى فى نادى كبير بحجم القلعة البيضاء، ومازلت أواجه أزمة بسبب إلتحاق ابنتى بأحد المدارس".

وأتخذ التونسى حمدي النقاز، قرارًا بالرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، والعودة إلى مسقط رأسه بتونس، نظرًا للأزمة المالية التى يتعرض لها فى الوقت الحالى.





حمدي النقاز يعاني من أزمة مالية

وكشف مصدر مقرب من اللاعب لـ"الخليج 365 عن أن حمدي النقاز يواجه أزمة كبيرة بسبب عدم امتلاكه أموال كافية تساعده على المعيشة فى مصر، نظرًا لعدم الحصول على مقدم تعاقده من الزمالك حتى الوقت الحالى، بخلاف استمرار أزمة عدم التحاق أبنته بأحد المدارس.

وعلم "الخليج 365" أن النقاز بحوزته جواز سفره من أجل التوجه إلى تونس عقب لقاء الزمالك والاتحاد السكندرى بنصف نهائى كأس مصر، من أجل الانضمام لمعسكر منتخب بلاده، وسيصطحب جميع أفراد أسرته على أن يستقر فى تونس، ولن يعود إلى الزمالك مجددًا.

وكان محمود كهربا لاعب الزمالك السابق، اتخذ طريق الهروب من القلعة البيضاء لينتقل لصفوف نادى أفيس البرتغالى، ولجأ اللاعب للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وحصل على البطاقة الدولية المؤقتة التى تسمح له بالمشاركة مع فريقه البرتغالى.