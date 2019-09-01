شكرا لقرائتكم مفاجأة .. حمدى النقاز يخطط للرحيل عن الزمالك على طريقة كهربا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتخذ التونسى حمدى النقاز ظهير أيمن الزمالك، قرارًا بالرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، والعودة إلى مسقط رأسه بتونس، نظرًا للأزمة المالية التى يتعرض لها فى الوقت الحالى.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب لـ"الخليج 365 عن أن النقاز يواجه أزمة كبيرة بسبب عدم امتلاكه أموال كافية تساعده على المعيشة فى مصر، نظرًا لعدم الحصول على مقدم تعاقده من الزمالك حتى الوقت الحالى، بخلاف استمرار أزمة عدم التحاق أبنته بأحد المدارس.

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وعلم "الخليج 365" أن النقاز بحوزته جواز سفره من أجل التوجه إلى تونس عقب لقاء فريقه أمام الاتحاد السكندرى بنصف نهائى كأس مصر، من أجل الانضمام لمعسكر منتخب بلاده، وسيصطحب جميع أفراد أسرته على أن يستقر فى تونس، ولن يعود إلى الزمالك مجددًا.

وكان محمود كهربا لاعب الزمالك السابق، اتخذ طريق الهروب من القلعة البيضاء لينتقل لصفوف نادى أفيس البرتغالى، ولجأ اللاعب للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وحصل على البطاقة الدولية المؤقتة التى تسمح له بالمشاركة مع فريقه البرتغالى.