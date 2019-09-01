شكرا لقرائتكم 60 دقيقة.. الزمالك 0 – 0 الاتحاد.. هشام محمد أول تغييرات زعيم الثغر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا يزال التعادل السلبي مسيطرا على نتيجة مباراة الزمالك و الاتحاد السكندري بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على إستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر.

جاءت البداية متوسطة من جانب الفريقين وتمرك اللعب في أول 3 دقائق في وسط الملعب في ظل يقظة وتركيز لاعبي الفريقين والتأمين الدفاعي الجيد خشية من استقبالهما أهداف مبكرة.

شكل الزمالك خطورة على مرمى الاتحاد السكندري في الدقيقة 6 عن طريق محمد أوناجم ولكن تصدى لها عماد السيد وأبعدها عن بؤرة الخطورة.

وجاءت أول هجمة للاتحاد فيالدقيقة 11 بعدما انطلق ايمانويل بناهيني من الجبهة اليسرى ولعب عرضية ولكن وصلت إلى طارق حامد الذي لعبها لمحمد عواد.

وسدد عبد الله جمعة تصويبة قوية في الدقيقة 12 ولكنها تمر على يسار مرمى عماد السيد بدون أية خطورة على المرمى.

وأضاع يوسف أوباما فرصة مزدوجة في الدقيقة 18 من تمرميرة حمدي النقاز السحرية الذي وضعه في انفراد بمرمى الاتحاد ولكن سددها في العارضة وكرر إهدار الكرة بالرأس بعدما ارتد إليه من العارضة.

فرض الزمالك سيطرته على مجريات اللعب وحاول فتح ثغرة في دفاع زعيم الثغر، إلا أن تنظيم الفريق السكندري لخطوطه وتمركز لاعبيه بشكل جيد منع الأبيض من فرصة الوصول إلى مرمى عماد السيد.

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وأنقذ عماد السيد فرصة هدف محقق في الدقيقة 32 من رأسية عماد السيد الذي أبعدها لترتطم بالعارضة ويطفشها دفاع الاتحاد وتلاها هجمة أخرى لأشرفبن شرقي ولكن احتسبها الحكم تسلل.

وتوغل محمد أزوناجم من الجبهة اليمنى للزمالك ودخل منطقة الجظزاء وسدد تصويبة قوية خرجت فوق العارضة لمرمى عماد السيد، حيث استعجل لاعبي الزمالك الأخطاء التي وقع فيها لاعبي الاتحاد سواء في التمرير أو المساحات المفتوحة في الأطراف.

واستمر تألق عماد السيد بعدما أبعد رأيتين في الدقيقة 38 و39 وحولهما إلى ركنية ليذود عن مرماه ويحافظ على نظافة الشباك.

وتحصل الاتحاد على ركلة حرة مباشرة من الجبهة اليمنى في الدقيقة 62 ولعبها سيد سالم ضعيفة ليبعدها دفاع الزمالك بدون أية خطورة على مرمى عواد، وتلاها ركلة حرة ثابت من الجبهة اليسرى ليبعدها طارق حامد إلى رمية تماس، واتسمر اللعب حتى نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتراجع أداء الزمالك في الربع ساعة الأولى من الشوطالثاني في الوقت الذي كان فيه الاتحاد الأنشط على مرمى عواد وشكل أكثر من هجمة على مرمى الفريق الأبيض ولكن الدفاع الأبيض أفسد كرات زعيم الثغر مبكراً.

واجرى الاتحاد أول تغييراته في الدقيقة 59 بنزول هشام محمد بدلا من بناهيني، ووتحصل الاتحاد على ركلة ركنية في الدقيقة 56 وهدد مرمى الزمالك الذي كان قريبا من التسجيل، فيما أجرى الزمالك أول تغيير في الدقيقة 60 بنزول شيكابالا بدلا من يوسف أوباما.