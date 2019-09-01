شكرا لقرائتكم تأهل الزمالك يهدد بتأجيل نهائى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأجيل نهائى كأس مصر

بات نهائى كأس مصر المرتقب بين الزمالك أمام الفائز من (بيراميدز وبتروجت)، والمقرر له يوم الخميس المقبل، مهددا بالتأجيل بعد تأهل الفريق الأبيض على حساب الاتحاد السكندرى.

وضرب فريق الزمالك بقيادة الصربى ميلوتان سردفيتش ميتشو، موعدا فى نهائى كأس مصر، أمام الفائز من مباراة الغد بين بيراميدز وبتروجت.

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الأحد على استاد الإسماعيلية فى نصف نهائى كأس مصر.

سبب تأجيل نهائي كأس مصر



ويخسر الزمالك خدمات عدد كبير من لاعبيه فى الفترة من 2 وحتى 10 سبتمبر الجارى، منهم فرجانى ساسى وحمدى النقاز بسبب انضمامهم لمعسكر منتخب تونس، كما يفقد الفارس الأبيض جهود الثلاثى مصطفى محمد وإمام عاشور ومحمد عبد السلام بسبب انضمامهم لمعسكر المنتخب الأولمبى الذى يشهد وديتى الفراعنة أمام السعودية يومى 7 و10 سبتمبر

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موعد مباراة الزمالك فى نهائى كأس مصر



ومن المنتظر أن يلاقى الزمالك الفائز من بيراميدز والاتحاد السكندرى يوم الخميس المقبل الموافق 5 سبتمبر حسب الجدول المعلن من اتحاد الكرة.

طريق الزمالك حتى نهائي كأس مصر



وتأهل الزمالك إلى النهائى بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من المسابقة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وبعدها الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات دور ربع النهائى من البطولة المحلية، وأخيرا الفوز على الاتحاد.

موعد مباراة الزمالك القادمة



ويلتقى الفائز من الاتحاد والزمالك بالفائز من بيراميدز وبتروجت بعد أيام قليلة فى لقاء النهائى المرتقب.