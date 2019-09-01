شكرا لقرائتكم تعرف على تفاضيل جلسة إبراهيم عثمان مع مدرب الاسماعيلى الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى المدير الفنى الجديد لفريق الكرة ”ميودراج يسيتش” ومساعده ”سارديان تيكياسكى" اللذان وصلا إلى القاهرة منذ ساعات قليلة وذلك من أجل توقيع العقود معهما بشكل رسمى قبل قيادة الفريق فى منافسات الموسم الجديد.

خلال الجلسة عبر ” رئيس النادى ” عن ثقته الكبيرة فى المدير الفنى من أجل تحقيق طموحات مجلس إدارة وجماهير النادى وقيادة الفريق إلى المنافسة على جميع البطولات، مؤكدا أن إختياره كان بسبب خبراته الكبيرة فى المنطقة العربية وعدد البطولات التى حصل عليها المدير الفنى طوال مشواره داخل المنطقة العربية أو فى القارة الأوروبية.

كان النادى الإسماعيلى قد أعلن أمس عن تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق والذى ضم كلآ من :

صبرى المنياوى.. مدير الكرة

ميودراج يسيتش.. المدير الفنى

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سرديان تيكياسكى.. مساعد مدرب

أدهم السلحدار.. مساعد مدرب

سعفان الصغير.. مدرب حراس مرمى

أكرم علياوى.. مخطط أحمال

بالإضافة إلى الجهاز الإدارى والطبى