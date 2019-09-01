موعد مباراة الزمالك القادمة فى نهائى كأس مصر...

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك القادمة



ضرب فريق الزمالك بقيادة الصربى ميلوتان سردفيتش ميتشو، موعدا فى نهائى كأس مصر، أمام الفائز من مباراة الغد بين بيراميدز وبتروجت.

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الأحد على استاد الإسماعيلية فى نصف نهائى كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك فى نهائى كأس مصر



ومن المنتظر أن يلاقى الزمالك الفائز من بيراميدز والاتحاد السكندرى يوم الخميس المقبل الموافق 5 سبتمبر حسب الجدول المعلن من اتحاد الكرة.

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طريق الزمالك حتى نهائي كاس مصر



وتأهل الزمالك إلى النهائى بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من المسابقة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وبعدها الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات دور ربع النهائى من البطولة المحلية، وأخيرا الفوز على الاتحاد.

موعد مباراة الزمالك القادمة



ويلتقى الفائز من الاتحاد والزمالك بالفائز من بيراميدز وبتروجت بعد أيام قليلة فى لقاء النهائى المرتقب.