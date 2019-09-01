شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبى يبدأ اليوم معسكره استعدادا للقاء السعودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ اليوم المنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب معسكره استعدادا للقاء السعودية يومى7 و10 سبتمبر الجارى ضمن برنامج الفريق، استعدادا لنهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل وهى المؤهله لأولمبياد طوكيو 2020، وشهد المران حماس وندية من جميع اللاعبين.

استهل شوقى غريب المعسكر بإجتماع ضم الجهاز المعاون واللاعبين حرص خلاله على تحديد أهداف المعسكر والمطلوب من كل لاعب، كما شدد غريب على أهمية المرحله المقبلة واقتراب موعد البطولة وضرورة الاجتهاد من أجل الفوز والتأهل، خاصة أن البطولة ستقام بمصر، كما وجه غريب الشكر لجميع الأندية، التى تعاونت مع المنتخب خلال تلك الفترة.

وأكد الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب على انضمام جميع اللاعبين المختارين باستثناء ثنائى الزمالك والمحترف عمر مرموش الذى يصل غدا.