شكرا لقرائتكم الزمالك يُقصي الاتحاد السكندري ويتأهل لنهائي الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغلب الزمالك علي الاتحاد السكندري بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على إستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، بعد احتكام الفريقين إلى شوطين إضافيين بسبب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وتأهل الزمالك إلى نهائي الكأس في انتظار الرابح من مباراة طرف نصف النهائي الآخر بين بيراميدز وبتروجت التي ستقام غدا الاثنين.

جاءت البداية متوسطة من جانب الفريقين وتمرك اللعب في أول 3 دقائق في وسط الملعب في ظل يقظة وتركيز لاعبي الفريقين والتأمين الدفاعي الجيد خشية من استقبالهما أهداف مبكرة.

شكل الزمالك خطورة على مرمى الاتحاد السكندري في الدقيقة 6 عن طريق محمد أوناجم ولكن تصدى لها عماد السيد وأبعدها عن بؤرة الخطورة.

وجاءت أول هجمة للاتحاد فيالدقيقة 11 بعدما انطلق ايمانويل بناهيني من الجبهة اليسرى ولعب عرضية ولكن وصلت إلى طارق حامد الذي لعبها لمحمد عواد.

وسدد عبد الله جمعة تصويبة قوية في الدقيقة 12 ولكنها تمر على يسار مرمى عماد السيد بدون أية خطورة على المرمى.

وأضاع يوسف أوباما فرصة مزدوجة في الدقيقة 18 من تمرميرة حمدي النقاز السحرية الذي وضعه في انفراد بمرمى الاتحاد ولكن سددها في العارضة وكرر إهدار الكرة بالرأس بعدما ارتد إليه من العارضة.

فرض الزمالك سيطرته على مجريات اللعب وحاول فتح ثغرة في دفاع زعيم الثغر، إلا أن تنظيم الفريق السكندري لخطوطه وتمركز لاعبيه بشكل جيد منع الأبيض من فرصة الوصول إلى مرمى عماد السيد.

وأنقذ عماد السيد فرصة هدف محقق في الدقيقة 32 من رأسية عماد السيد الذي أبعدها لترتطم بالعارضة ويطفشها دفاع الاتحاد وتلاها هجمة أخرى لأشرفبن شرقي ولكن احتسبها الحكم تسلل.

وتوغل محمد أزوناجم من الجبهة اليمنى للزمالك ودخل منطقة الجظزاء وسدد تصويبة قوية خرجت فوق العارضة لمرمى عماد السيد، حيث استعجل لاعبي الزمالك الأخطاء التي وقع فيها لاعبي الاتحاد سواء في التمرير أو المساحات المفتوحة في الأطراف.

واستمر تألق عماد السيد بعدما أبعد رأسيتين في الدقيقة 38 و39 وحولهما إلى ركنية ليذود عن مرماه ويحافظ على نظافة الشباك.

وتحصل الاتحاد على ركلة حرة مباشرة من الجبهة اليمنى في الدقيقة 62 ولعبها سيد سالم ضعيفة ليبعدها دفاع الزمالك بدون أية خطورة على مرمى عواد، وتلاها ركلة حرة ثابت من الجبهة اليسرى ليبعدها طارق حامد إلى رمية تماس، واتسمر اللعب حتى نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتراجع أداء الزمالك في الربع ساعة الأولى من الشوطالثاني في الوقت الذي كان فيه الاتحاد الأنشط على مرمى عواد وشكل أكثر من هجمة على مرمى الفريق الأبيض ولكن الدفاع الأبيض أفسد كرات زعيم الثغر مبكراً.

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وأجرى الاتحاد أول تغييراته في الدقيقة 59 بنزول هشام محمد بدلا من بناهيني، ووتحصل الاتحاد على ركلة ركنية في الدقيقة 56 وهدد مرمى الزمالك الذي كان قريبا من التسجيل، فيما أجرى الزمالك أول تغيير في الدقيقة 60 بنزول شيكابالا بدلا من يوسف أوباما.

وشكل خالد قمر خطورة على مرمى الزمالك في الدقيقة 67 بعد المرور من عواد وسدد الكرة ولكن أنقذها محمود علاء بعدما كانت في طريقها إلى المرمى، وأجرى الزمالك تغييره الثاني في الدقيقة 68 بنزول مصطفى محمد بدلا من محمد أوناجم لتنشيط هجوم الفريق الأبيض.

واستمر تألق عماد السيد بعدما أنقذ مرماه من فرص جديدة في الدقيقة 70 الذي تصدى لتصويبة شيكابالا، وأجرى الاتحاد تغييره الثاني بنزول ايمانويل اوكوي بدلا من أحمد نبيل مانجا في الدقيقة 76.

وتصدى عماد السيد لقذيفة مصطفى محمد في الدقيقة 79 والذي استلم كرة سحرية خلف دفاع الاتحاد ولكن حولها الحارس إلى ركنية.

وأضاع شيكابالا فرصة تسجيل هدف في الدقيقة 85 بعد استلام كرة طولية متقنة في ظهر دفاع الاتحاد ولكنها مرت بعيدا عن الثلاث خشبات.

ولعب شيكابالا ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 92 من عمر المباراة ولكن تصدى لها عماد السيد ومسك بها على مرمتين، واستمر اللعب بين الفريقين بلا خطورة على المرميين حتى نهاية الوقت الأصلي بدون أهداف واللجوء لأشواط إضافية.

وأضاع شيكابالا هدف جديد في الدقيقة 93 ولكنها ترتطم بقدم عماد السيد ويبعدها محمود رزق عن المرمى، وأجرى الزمالك تغييره الثالث بنزول إمام عاشور في الدقيقة 95 بدلا من عمر السعيد.

واستلم إمام عاشور كرة من على حدود منطقة الجزاء وسددها فياتجاه المرمى ولكن ذهبت بعيدا عن المرمى.

وأحرو مصطفى محمد هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 99 من متابعته لركنية من الناحية اليمنى، مستغلا خطأ من تمركز لاعبي الاتحاد، وأجرى الاتحاد تغييرا في الدقيقة 104 بنزول أحمد حجي بدلا من كريم الديب الذي اشتكى من الإصابة.

وتصدى عماد السيد لتسديدة شيكابالا الضعيفة في الدقيقة 108 من داخل منطقة الجزاء من هجمة منظمة للفريق الأبيض من الجبهة اليسرى، وأضاع الاتحاد فرصة التعادل في الدقيقة 110 من هجمة منظمة مرت دون أن يلحق بها أحد.

وتصدى عماد السيد لفرصة شيكابالا في الدقيقة 116 وحولها إلى رمية تماس من الجبهة اليمنى، واستمرت النتيجة بدون تغيير حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الفريق الأبيض وتأهله لنهائي الكأس.