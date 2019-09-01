شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف علاقة سفر القيعى لإيطاليا بتعاقد الأهلى مع مهاجم جديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ربط مشجعو النادى الأهلى سفر الثعلب عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى للعاصمة الإيطالية روما، بإتمام النادى لصفقة مهاجم جديد قبل غلق باب القيد المحلى، والمقرر له يوم 17 سبتمبر الجارى.

وقال مصدر مقرب مع عدلى القيعى، إن سفره جاء لقضاء أجازة مع أسرته، وأن الأمر ليس له أى علاقة بتعاقد الأهلى مع مهاجم جديد فى الميركاتو الصيفى الجارى كما تردد.

ويتواجد عدلى القيعى فى مدينة "Casa de 'Coronari" الإيطالية برفقة أسرته، فى الوقت الذى يربط مسئولو الأهلى التعاقد مع مهاجم أجنبى جديد بتسويق واحد من اللاعبين الأجانب الخمسة المتواجدين فى قائمة الفريق.