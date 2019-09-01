شكرا لقرائتكم رسميا.. بهاء مجدى ينتقل إلى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أتم بهاء مجدى الظهير الأيسر للزمالك، انتقاله بشكل رسمى إلى المصرى البورسعيدى لمدة 3 مواسم مقبلة، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أتم الناديان الاتفاق حول انتقاله.
وكشف بهاء مجدى فى تصريحات لسوبر كورة عن إنهائه كل إجراءات انضمامه لفريق المصرى، مساء اليوم، وبذلك أصبح لاعبا رسميا فى صفوف الفريق البورسعيدى بداية من الموسم الجديد.
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