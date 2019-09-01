شكرا لقرائتكم برانكو يمنح الأهلي راحة لمدة 3 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - منح الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب أهلي جدة لاعبيه راحة من المران لمدة 3 أيام، بعد فوز الفريق في الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفي على الاتفاق.
وسيعود الفريق للتدريبات يوم الأربعاء على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي.
وسيبدأ الأهلي من يوم الأربعاء التحضير للقاء الوحدة يوم 14 سبتمبر الجاري في الجولة 3 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وغادر الثنائي إلفيس ساريتش وإرفين زوكانوفيتش لمنتخب البوسنة، بينما غادر عمر السومة للمشاركة مع منتخب سوريا.
وانضم الثلاثي محمد العويس ومحمد آل فتيل وعبدالفتاح عسيري للمنتخب السعودي، بينما انضم الخماسي محمد الربيعي وعبدالباسط هندي وعبدالرحمن غريب ويوسف الحربي وعبدالله حسون للمنتخب الأولمبي.
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