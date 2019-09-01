شكرا لقرائتكم الاتفاق يهزم مدينة عيسى البحريني برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق الاتفاق فوزا عريضاً على نظيره نادي مدينة عيسى البحريني 4 - 1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب عبدالله الدبل بالنادي مساء يوم الأحد.

وجاءت أهداف الاتفاق عن طريق صالح العمري (26)، هزاع الهزاع، هدفان (47، 65)، حسين سالم (50) وجاء هدف نادي مدينة عيسى الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة (80).

ويلعب الاتفاق مباراته المقبلة مع الحزم يوم الأحد 15 سبتمبر على ملعب نادي الحزم بالرس ضمن الجولة الـ3 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.