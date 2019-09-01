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أوباميانغ يسجل هدف التعادل ويحرم توتنهام الفوز في ديربي شمال لندن

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب أرسنال تأخره صفر - 2 أمام ضيفه وجاره اللدود توتنهام هوتسبير، إلى تعادل إيجابي 2 - 2 يوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الرابعة لبطولة لكرة القدم.

وارتفع رصيد أرسنال إلى سبع نقاط في المركز الخامس، متفوقا بفارق نقطتين على توتنهام، الذي احتل المركز التاسع.

وتقدم توتنهام بهدف عن طريق نجمه الدنماركي كريستيان إيركسن في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف النجم هاري كين الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 40 من ركلة جزاء. وأعاد الفرنسي ألكسندر لاكازيت أصحاب الأرض إلى المباراة من جديد، بعدما أحرز هدف تقليص الفارق في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما سجل المهاجم الجابوني الدولي بيير إيميريك أوباميانغ هدف التعادل في الدقيقة 71.

وشدد أرسنال من هجماته خلال الوقت المتبقي من الشوط الثاني، أملا في تسجيل هدف الفوز ومصالحة جماهيره التي شعرت بخيبة الأمل عقب الخسارة أمام في المرحلة الماضية، ولكن باءت جميع محاولات لاعبيه بالفشل، ليخيم التعادل على ديربي شمال العاصمة البريطانية لندن.

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