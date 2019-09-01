بعد تعرضه لهجوم حاد.. هاشتاج "#جمهور_الاهلي_يساند_فايلر" يتصدر تويتر

كتب: ضياء السقا

تعرض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، لانتقادات حادة، بسبب ضعف السي في الخاص به، فضلا عن فوزه طوال مسيرته التدريبية ببطولتين فقط مع أندرخلت البلجيكي، الذي يعتبر المحطة الوحيدة الأبرز له.

وكان الأهلي قد أعلن، السبت، تعاقده رسميًا مع السويسري رينيه فايلر لقيادة الفريق خلفًا للمدير الفني السابق الأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته الشهر الماضي بعد الإقصاء المبكر من كأس مصر أمام بيراميدز 1 – 0.

وفي سياق متصل، دشنت جماهير النادي الأهلي هاشتاج "#جمهور_الاهلي_يساند_فايلر"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لدعم المدرب السويسري، في مسيرته الجديدة مع القلعة الحمراء.

رينيه فايلر من مواليد سبتمبر عام 1973، يبلغ من العمر 45 عامًا، وتولى في مسيرته 8 فرق، بين الفرق الأولى وفرق الشباب.

وتولى فايلر تدريب عدة أندية أوروبية، من أبرزها أندرلخت البلجيكي في موسم (2016 - 2017)، وقاده للقب الدوري بعد غياب خمس سنوات كما كانت آخر محطاته مع فريق لوزان السويسري خلال العام الجاري.

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وتعد أبرز محطات فايلر التدريبية، هي تلك المحطة التي قاد فيها فريق أندرلخت، أكبر الأندية البلجيكية، وواحدًا من الأسماء المعروفة في الكرة الأوروبية.

وتولى فاير منصب المدير الفني لفريق أندرلخت لمدة موسم ونصف، إذ قاد الفريق في موسم 2016-2017 كاملًا، قبل أن يقوده في ثلاث أشهر فقط خلال موسم 2017-2018.

وخلال تلك الفترة، قاد فايلر الفريق في 66 مباراة، فاز في 36، وتعادل في 16، وخسر 14 مباراة، حيث أحرز معه الفريق 128 هدفًا، واستقبلت شباكه 74 آخرين.

خلال مسيرة فايلر كاملة لم يتحصل سوى على البطولتين، وكانا البطولتين رفقة فريق أندرلخت، حيث فاز معهم بلقبي الدوري البلجيكي والسوبر البلجيكي.