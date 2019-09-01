فيدرر يبلغ ربع نهائي فلاشينغ ميدوز في 79 دقيقة

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احتاج السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثا الى 79 دقيقة فقط للتغلب على البلجيكي دافيد غوفان وبلوغ الدور ربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب الأحد.

وسحق المخضرم السويسري البالغ 38 عاما، منافسه المصنف 15 بنتيجة 6-2، 6-2، و6-صفر، ليواصل السعي الى لقب سادس في بطولة فلاشينغ ميدوز المتوج بلقبها خمس مرات تواليا بين 2004 و2008.

وقال فيدرر بعد فوزه "كان الأمر مذهلا"، معتبرا أن منافسه "لم يقدم أفضل أداء له اليوم (...) من جهتي، أنا سعيد جدا بمستواي".

ويلاقي فيدرر في الدور المقبل الفائز من المباراة التي تقام في وقت لاحق بين البلغاري غريغور ديميتروف والأسترالي أليكس دي مينور، علما بأن حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولات الغراند سلام (20)، بلغ الدور ربع النهائي في البطولة الأميركية للمرة الثالثة عشرة.