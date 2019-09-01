الزمالك يتأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على الاتحاد في كاس مصر

ملخص مباراة الزمالك والاتحاد، في كاس مصر لكرة القدم، حيث أن مباراة الزمالك اليوم ضد الاتحاد ستلعب على ستاد مدينة الإسماعيلية في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ويدير المباراة طاقم حكام أجنبي من أذربيجان بعد طلعب رئيس نادي الاتحاد محمد مصيلحي لحكام أجانب لإدارة تلك المواجهة.
المباراة التي يعول عليها الفريق الأبيض للصعود للمباراة النهائية والفوز بالبطولة المحلية الثانية بعد خسارته البطولة الأولى “لقب الدوري العام” في الجولات الأخيرة، ويلعب نادي الزمالك تلك البطولة كتعويض عن خسارته للقب الدوري، ويسعى الزمالك للمحافظة على لقبه الذي فاز به الموسم الماضي على حساب نادي سموحة بركلات الترجيح.
وكان الزمالك قد حصل على خمس القاب لبطولة كاس مصر في أخر 6 سنوات، وهي ما يعني تألق الفريق بشكل كبير في تلك المسابقة الفترة الماضية، ويسعى الفريق للفوز باللقب السادس في أخر سبع سنوات في انجاز غير مسبوق بالنسبه له في المسابقة الأعرق في تاريخ البطولات المصرية، وحصل الزمالك على 26 بطولة في كاس مصر.
ملخص مباراة الزمالك والاتحاد
- نزل الفريقين إلي أرضية الملعب من اجل بداية المواجهة، وهناك حضور جماهيري من جانب جماهير الفريقين بملعب الإسماعيلية.
- المباراة تبدأ الآن بعد قليل وهناك أستوديو تحليلي بقناة اون سبورت يتواجد به حازم امام وعماد متعب.
- بداية المباراة هادئة واوال اختراق واول هجمة من عبدالله جمعة لكن الكورة في النهاية بين أيدين عماد السيد حارس مرمى الاتحاد.
- تعادل سلبي وفرصة حقيقة وحيدة في المباراة عن طريق يوسف اوباما أصطدمت في العارضة.
- تألق لافت للنظر لعماد السيد في أحداث الشوط الأول جعله ينتهي سلبياً رغم سيطرة الزمالك على المجريات.
- بداية الشوط الثاني واستمرار محاولات الزمالك من اجل تقديم هدف التقدم.
- مرور منتصف الشوط الثاني ولا يزال التعادل السلبي قائم
- في الشوط الثاني هناك تبادل هجمات بين الفريقين وتحسن أداء الاتحاد قليلاً.
- بعد استمرار التعادل، الفريقان يلعبان شوطيين إضافيين.
- في الدقيقة 94 مصطفي محمد يحرز الهدف الأول في الشوط الأضافي الأول.
- نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف وتأهله للمباراة النهائية.