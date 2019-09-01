الزمالك يتأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على الاتحاد في كاس مصر

ملخص مباراة الزمالك والاتحاد، في كاس مصر لكرة القدم، حيث أن مباراة الزمالك اليوم ضد الاتحاد ستلعب على ستاد مدينة الإسماعيلية في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ويدير المباراة طاقم حكام أجنبي من أذربيجان بعد طلعب رئيس نادي الاتحاد محمد مصيلحي لحكام أجانب لإدارة تلك المواجهة.

المباراة التي يعول عليها الفريق الأبيض للصعود للمباراة النهائية والفوز بالبطولة المحلية الثانية بعد خسارته البطولة الأولى “لقب الدوري العام” في الجولات الأخيرة، ويلعب نادي الزمالك تلك البطولة كتعويض عن خسارته للقب الدوري، ويسعى الزمالك للمحافظة على لقبه الذي فاز به الموسم الماضي على حساب نادي سموحة بركلات الترجيح.

وكان الزمالك قد حصل على خمس القاب لبطولة كاس مصر في أخر 6 سنوات، وهي ما يعني تألق الفريق بشكل كبير في تلك المسابقة الفترة الماضية، ويسعى الفريق للفوز باللقب السادس في أخر سبع سنوات في انجاز غير مسبوق بالنسبه له في المسابقة الأعرق في تاريخ البطولات المصرية، وحصل الزمالك على 26 بطولة في كاس مصر.

ملخص مباراة الزمالك والاتحاد