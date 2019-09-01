نهاية المباراة الزمالك يتأهل| ملخص ونتيجة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري إلى الآن .. عماد السيد...

نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري الآن في مواجهة نصف النهائي لكأس مصر انطلقت منذ لحظات المباراة المرتقبة بين فريقي الزمالك والاتحاد السكندري ضمن مواجهات التصفيات النهائية لبطولة كأس مصر 2019، تلك المواجهة المرتقبة التي ستحدد مصير وشكل المباراة النهائية في كأس مصر ويترقب جمهور الأبيض نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري الآن وذلك في محاولة من قبل المدرب الفني الجديد للقلعة البيضاء واللاعبين من الحصول على بطولة كأس مصر بعد أن انتزع النادي الأهلي بطولة الدوري الممتاز من الزمالك.

وانطلقت أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على أرضية ملعب ستاد الاسماعيلية.

نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري الان:

انتهت منذ قليل أحداث الشوط الاول من عمر المباراة وشهدت الـ 45 دقيقة الأولى من أحداث المباراة، العديد من الهجمات والسيطرة من قبل لاعبي الزمالك إلا أنها كانت خارج النطاق إما بتصدي القائم والعارضة أو تألق حارس مرمي الاتحاد السكندري النجم عماد السيد الذي تصدى للعديد من الهجمات المؤكدة خلال الشوط الأول، ولعل الهجمة المؤكدة التي أهدرها يوسف أوباما، صانع ألعاب نادي الزمالك، بعد عرضية ساسي التي تصدت لها العرضة بكل حزم وحرمت الزمالك من هدف أول في المباراة.

Advertisements

متابعة نتيجة مباراة الزمالك اليوم

بدء المدير الفني الجديد للزمالك الصربي ميتشو، مباراة فريقه اليوم أمام الاتحاد السكندري، في المباراةالمقامة على ستاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بالتشكيل الأتي

حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز. خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي و يوسف اوباما ومحمد أوناجموأشرف بن شرقي. خط الهجوم: عمر السعيد.

فيما جاء على مقاعد البدلاء كلًا من:

محمد أبوجبل

محمود الونش

محمد عبد الشافي

محمد حسن

محمود شيكابالا

إمام عاشور

مصطفى محمد.

نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري الان

ساد التعادل السلبي، مجريات مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، بعد مرور 90 دقيقة في المباراة المقامة على ستاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، وبعد أن احتسب الحكم 4 دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع في انتظار لعب شوطين إضافيين ومن المككن أن يصل الأمر إلى ركلات الترجيح.

هدف الزمالك في الاتحاد: