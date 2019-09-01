ملخص مباراة الزمالك والاتحاد 1-0 اليوم في قبل نهائي كاس مصر لكرة القدم

ملخص مباراة الزمالك والاتحاد في الدور قبل النهائي من بطولة كاس مصر لكرة القدم، حيث يلعب الزمالك والاتحاد تلك المواجهة التي لن تقبل القسمة على اثنين من أجل التأهل إلي المباراة النهائية وانتظار الفائز من مباراة بيراميدز وبتروجيت التي سوف تلعب غداً الاثنين، وينتظر هذا اللقاء جمهور الكرة المصري خاصة انها مباراة بين ناديين جماهيريين.

المباراة تلعب في تمام الساعة الثامنة بتوقيت جمهورية مصر العربية، وللمتواجدين في المملكة العربية السعودية يمكنهم مشاهدة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً، وتنقل المباراة على قناة on sport، فضائياً وقناة النيل للرياضة، وتنقل قناة تايم سبورت المباراة بشكل أرضي، وسيكون هناك أستوديو تحليلي للمباراة وتغطية مميزة من القنوات الثلاثة.

ويعول نادي الزمالك في تلك المواجهة على نجومه الجديد والمحترفين امثال بن شرقي واوناجم، وعودة شيكابالا، وسوف يعتمد ميتشو في تلك المباراة أيضاً على مصطفي محمد في خط الهجوم ومحمد عواد في حراسة المرمى وستكون هناك مفاضلة بين أمام عاشور ومحمود عبد الرازق شيكابالا، بينما الاتحاد ستكون لديه بعض الفرص في تلك المواجهة التي يسعى لاستغلالها.

ملخص الزمالك والاتحاد

تشكيل الزمالك الرسمي

حراسة المرمى: محمد عواد.

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الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة.

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي.

وسط الهجوم: يوسف اوباما ومحمد أوناجم وأشرف بنشرقي.

وفي الهجوم: عمر السعيد.