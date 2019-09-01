يوسف يودع الأهلي في المران الأخير.. وغياب الدوليين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أدى النادي الأهلي مرانه مساء اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وخاض لاعبو الأهلي فقرة بدنية لمدة 20 دقيقة، قبل لعب تقسيمة قوية.

وأقام اللاعبون حفل وداع لمحمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق، وطارق سليمان مدرب حراس المرمى.

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ويتولى السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد، ومساعدوه الثلاثة، المسؤولية غدًا الإثنين، بعد تقديمه في مؤتمر صحفي عصرًا.

وغاب محمد الشناوي عن تدريب الحراس مكتفيا بالتدريبات البدنية، وكذلك غاب الدوليون الثلاثي أليو ديانج، وعلي معلول، وجيرالدو دا كوستا، لتواجدهم مع منتخباتهم، إضافة لوليد أزارو، وأحمد حمدي، وعمار حمدي.

كما خاض شريف إكرامي تدريبات بدنية إضافية، بعد عودة للمشاركة وتعافيه من الإصابة، وكذلك خاض كريم وليد "نيدفيد" تدريبات في الجيم، في إطار تنفيذ برنامجه التأهيلي تمهيدًا للعودة للملاعب.