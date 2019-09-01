بالصور.. البعثة المصرية تصل القاهرة بعد تصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولى، البعثة المصرية الرسمية لدورة الألعاب الأفريقية، وأعضاء اللجنة الاولمبية ورؤساء الاتحادات الرياضية، برفقة الفوج الأخير والأكبر من أعضاء ولاعبي البعثة، قادمين من المغرب بعد ختام فعاليات الدورة وتتويج البعثة بـ273 ميدالية وهو الرقم الأكبر في تاريخ مصر.

تم إنهاء إجراءات وصول البعثة الرسمية لدورة الألعاب الأفريقية من مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي، واستقبلهم فريق من العلاقات العامة بالمطار، فور وصولهم على الطائرة القادمة من كازبلانكا وتم انهاء اجراءات وصولهم.

وحققت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية، إنجازا كبيرا بتحقيق لقب الدورة والتربع على عرش القارة الإفريقية، بعد الحصول على أكبر عدد من الميداليات في تاريخ الدورة برصيد 273 ميدالية متنوعة بواقع 102 ميدالية ذهبية و98 ميدالية فضية و73 ميدالية برونزية.