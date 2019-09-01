رسميًا.. المصري يضم صفقتين من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن النادي المصري البورسعيدي تعاقده رسميًا مع الظهير بهاء مجدي القادم من صفوف الزمالك ليكون لاعبًا في الفريق الساحلي بداية من الموسم الجديد.

وبحسب الصفحة الرسمية لنادي المصري البورسعيدي، فأن بهاء مجدي سينتقل لصفوف الفريق الساحلي بعد موسم واد قضاه مع الزمالك.

وكان نادي الزمالك حصل على خدمات بهاء مجدي في الصيف الماضي قادمًا من الإسماعيلي في صفقة ضمت إبراهيم حسن.

صاحب الـ30 عامًا خاض 14 مباراة مع الزمالك خلال الموسم الماضي دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

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وأصبح بهاء مجدي الصفقة الثانية للمصري قادمًا من الزمالك حيث كان أعلن النادي البورسعيدي تعاقده مع عماد فتحي.

ووفقًا لما جاء للموقع الرسمي للمصري، فأن لاعب الزمالك سيلعب للفريق البورسعيدي لمدة ثلاث سنوات بداية من الموسم المقبل (2019 - 2020).

وكان إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري طلب التعاقد عماد فتحي حيث سبق وأن قاده خلال فترة تواجده مع الزمالك ومصر المقاصة.

وانتقل عماد فتحي صاحب الـ26 عامًا إلى صفوف الزمالك قادمًا من مصر المقاصة في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2018 ليشارك 15 مباراة محرزًا هدفين وصنع هدف وحيد.

وكان عماد فتحي انتقل إلى صفوف إنبي في سوق الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة إلا أنه لم يشارك بقميص الفريق البترولي في أي مباراة رسمية.