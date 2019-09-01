الشوط الإضافي الثاني.. الزمالك 1 - 0 الاتحاد.. مصطفى محمد يسجل التقدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر، مساء اليوم الأحد، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة هدف دون رد، في لقاء احتضنه ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الدور نصف النهائي للمسابقة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق مصطفى محمد، والذي سجل في الدقيقة10 من زمن الشوط الإضافي الأول، بعد سدد محمد الكرة في الشباك اثر استغلال كرة عرضية داخل منطقة جزاء زعيم الثغر.

وبتلك النتيجة يتأهل فريق الزمالك إلى المباراة النهائية لكأس مصر، وينتظر الفائز من مواجهة بيراميدز وبتروجيت.

ودخل الزمالك بتشكيل مكون من "محمد عواد- عبدالله جمعة- محمود علاء- محمد عبدالغني- حمدي النقاز- طارق حامد- فرجاني ساسي- يوسف أوباما- محمد أوناجم- أشرف بن شرقي- عمر السعيد".

وعلى الجانب الأخر لعب الاتحاد السكندري بتشكيل مكون من" عماد السيد- أسامة العزب- محمد أنور- محمود رزق- السيد سالم- نور السيد- كريم الديب- خالد الغندور- أحمد نبيل مانجا- خالد قمر - ايمانويل بناهيني".

ملخص المباراة

في الدقيقة 9، كاد أن يسجا الزمالك هدفه الأول، بعد تمريرة قصيرة داخل منطقة جزاء ليوسف أوباما والذي سدد الكرة خارج الشباك.

وحرمت العارضة فريق الزمالك من الهدف الأول في الدقيقة 18، بعد عرضية سحرية من اللاعب يوسف أوباما والذي سدد الكرة بقدمه اليسرى لتصطدم بعارضة حارس الاتحاد وتعود له مجددا ليسددها مرة أخرى خارج الملعب.

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وعاد الزمالك مجددا لتهديديد مرمى زعيم الثغر في الدقيقة 32، بعد عرضية حمدي النقاز ليحولها السعيد برأسه ليتصدى لها الحارس ببراعة وتصطدم بعدها في العارضة .

وجاءت أول هجمة خطيرة في الشوط الثاني مع حلول الدقيقة 58، بعد عرضية من الجانب الأيسر سددها كريم الديب، لكن عبد الله جمعة تدخل واخرج الكرة لركلة ركنية.

وأجرى ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك أو تغيير لفريقه، بدخول محمود عبد الرازق شيكابالا ودخول شيكابالا في الدقيقة 60.

واهدر خالد قمر هدفا محققا في الدقيقة 67، بعدما انفرد بالحارس وراوغه وسدد الكرة، لكن محمود علاء كان في الموعد وأخرج الكرة قبل عبورها خط المرمى.

وقرر ميتشو مدرب الزمالك اخراج اوناجم في الدقيقة 69، ليحل بدلا منه المهاجم مصطفى محمد، في محاولة لتنشيط النواحى الهجومية.

وشهدت الدقيقة 80 تصدرى رائع من عماد السيد، بعد تمريرة من بن شرقي لتصل إلى مصطفى محمد الذي سدد كرة قوية لكنه الحارس ابعدها لركلة ركنية.

وسنحت فرصة خطيرة للزمالك في الدقيقة الثالثة من زمن الشزط الإضافي الاول، بعد وصول الكرة لشيكابالا الذي سدد الكرة وتصطدم في قدم الحارس عماد السيد.

وسجل مصطفى محمد الهدف الأول للزمالك في الدقيقة10 من زمن الشوط الإضافي الأول، مسددا كرة في الشباك مستغلا كرة عرضية.