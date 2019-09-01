مرتضى منصور في ملعب الإسماعيلية لمتابعة مباراة الزمالك والاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
حرص مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على التواجد في ملعب الإسماعيلية، لمتابعة مباراة الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندري بنصف نهائي كأس مصر.
ويلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد الإسماعيلية، في الدور نصف النهائي لكأس مصر.
يذكر أن الزمالك تأهل لهذا الدور بعد الفوز على المقاصة بهدف دون رد في دور الثمانية للبطولة.
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