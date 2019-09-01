مصطفى محمد يفض الاشتباك ويسجل الهدف الأول للزمالك أمام الاتحاد السكندري

نجح فريق الزمالك في تسجيل الهدف الأول امام الاتحاد السكندري، وذلك في المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب الإسماعيلية بنصف نهائي كأس مصر. تجمعهما حاليًا على ملعب الإسماعيلية بنصف نهائي كأس مصر. هدف الزمالك جاء من ركلة ركنية استقبلها مصطفى محمد بتسديدة قوية سكنت شباك زعيم الثغر في الدقيقة 99 من الأشواط الإضافية.

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