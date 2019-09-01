المنتخب الأولمبي يبدأ استعدادته قبل مواجهة السعودية

استأنف المنتخب الأولمبي بقيادة شوقى غريب، صباح اليوم الأحد، تدرباته استعدادا للقاء السعوديه يومي7 و 10 سبتمبر الجاري. ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الافريقيه تحت 23 سنه التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل وهي المؤهله لأولمبياد طوكيو 2020. تستضيفها مصر نوفمبر المقبل وهي المؤهله لأولمبياد طوكيو 2020. واجتمع شوقي غريب بالجهاز المعاون واللاعبين قبل المران من أجل تحديد أهداف المعسكر والمطلوب من كل لاعب ، كما شدد غريب علي أهمية المرحله المقبلة واقتراب موعد البطوله وضرورة الاجتهاد من أجل الفوز والتأهل خاصة وأن البطوله ستقام بمصر ، كما وجه غريب الشكر لجميع الأنديه التي تعاونت مع المنتخب خلال تلك الفترة. من كل لاعب ، كما شدد غريب علي أهمية المرحله المقبلة واقتراب موعد البطوله وضرورة الاجتهاد من أجل الفوز والتأهل خاصة وأن البطوله ستقام بمصر ، كما وجه غريب الشكر لجميع الأنديه التي تعاونت مع المنتخب خلال تلك الفترة.

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