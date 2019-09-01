احتكام الزمالك والاتحاد السكندري إلى أشواط إضافية

انتهى الوقت الأصلي من مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالتعادل السلبي بدون أهداف ليحتكما إلى شوطين إضافيين، وذلك في المباراة التي تقام بينهما بنصف نهائي كأسمصر.
وسيلجأ الفريقين إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل في شوطي المباراة الأصليين، لحجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس مصر.
الزمالك خلال شوطي المباراة سيرط بشكل واضح وتام على مجريات اللعب وسنحت له العديد من الفرصة المحققة للتهديف، لكن تألق عماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندري حال دون ذلك وحافظ على شباك زعيم الثغر نظيفة.
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