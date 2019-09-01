تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الرابعة

انتهت منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي اليوم الأحد، بتعادل فريقى أرسنال مع ضيفه فريق توتنهام، بنتيجة 2 – 2، فى ديربى شمال لندن.

ونجح ليفربول، في الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب البريميرليج برصيد 12 نقطة، بعد الفوز الكبير الذى حققه على مضيفه بيرنلى، بنتيجة 3 – 0،

وسحق مانشستر سيتي نظيره برايتون برباعية نظيفة، ليصل رصيده إلى 10 نقاط فى المركز الثانى.

وتتوقف منافسات الدوري الإنجليزي، بسبب فترة التوقف الدولية، التى سيتخوض خلالها المنتخبات الأوروبية، تصفيات بطولة يورو 2020.