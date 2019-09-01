المصري يتعاقد مع بهاء مجدي مدافع الزمالك لثلاثة مواسم

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن ايهاب جلال إجراءات التعاقد مع بهاء مجدي ظهير أيسر الزمالك بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم.
وذلك بعد الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من نادي الزمالك بعد دفع المقابل النقدي المتفق عليه، حيث قام اللاعب منذ قليل بتوقيع تعاقده مع النادي المصري بحضور الأستاذمحمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس عدنان حلبية عضو مجلس الإدارة.
الجدير بالذكر أن اللاعب بهاء مجدي يبلغ من العمر 29عاما وقد سبق له اللعب في صفوف أندية القناة والاسماعيلي قبل أن يحط به الرحال في صفوف نادي الزمالك.
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