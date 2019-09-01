أتلتيكو مدريد يفوز على إيبار ويتصدر الدوري الإسباني

حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الفوز علي نظيره إيبار بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الأحد، علي ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن الجولة الثالثةمن الدوري الإسباني.
سجل أهداف اللقاء لاتليتكو مدريد جواو فليكس و فيتولو توماس بارتيو جاءت الأهداف في الدقائق 27و52و 1+90
بينما سجل أهداف الضيوف تشارليز دياز في الدقيقة 7 و أنايتز أربيا في الدقيقة 19.
وبهذه النتيجه يصل أتلتيكو مدريد إلى النقطة التاسعة، ليحتل صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد إيبارعند نقطة وحيدة يحتل بها المركز الـ18.
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