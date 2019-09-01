تعرف على مواعيد الجولة الثانية من دوري مرتبط محترفين 2000 لكرة اليد

تقام مباريات الجوله الثانيه من مرتبط محترفين ٢٠٠٠ لكرة اليد، يوم الثلاثاء المقبل، ويلتقي الطيران أمام الزمالك، هليوبلس أمام الاهلى. أمام الزمالك، هليوبلس أمام الاهلى. كما سيلتقي الجيش أمام اكتوبر والاهرام أمام سبورتنج والورد أمام البنك الاهلى والحوار أمام اصحاب والجياد الفيوم أمام سموحه والزهور أمام الجزيره والمعادى أمام الاوليمبى. والاهرام أمام سبورتنج والورد أمام البنك الاهلى والحوار أمام اصحاب والجياد الفيوم أمام سموحه والزهور أمام الجزيره والمعادى أمام الاوليمبى.

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