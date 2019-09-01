انضم محمد عبد السلام ومحمد صبحي ثنائي الزمالك، لمعسكر المنتخب الأوليمبي، استعدادا لوديتي يومي 7 و10 سبتمبر الجاري. السعودية يومي 7 و10 سبتمبر الجاري. ووافق الزمالك على انضمام الثنائي للمنتخب بعد استبعادهما من قائمة الفريق لمباراة الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثنائي الزمالك ينضم للمنتخب الاوليمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.